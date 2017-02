Norra Suusaliit tuli koostöös suursponsoriga välja värske reklaamiga, kuid seda on võrreldud natsipropagandaga.

Plakat töötati välja koos suursponsori Nammoga, mis toodab relva- ja laskemoona. Reklaamil vaatavad Norra suusahüppekoondise liikmed lipu taustal taevasse ning juures on lootusrikas tekst: "Piiriks on taevas. Pilk on kullal ning Norra lootused on uuesti kõrgele kerkinud."

Ajaloollane Nik Brandal ütleb, et see reklaam loob ebameeldivaid seoseid. "Seda reklaami saab seostada totalitaarsete liikumistega - kasutatud on noori, blonde inimesi, pilt on tehtud altpoolt ning sportlased vaatavad fotol kaugusesse või kõrgusesse. Paljud võivad seda samastuda Norra natsionaalsotsialistliku partei 1930nda ja 1940nda aastate postritega."

Nammo alustas Norra suusahüppajate toetamist 2010. aastal ning juba vabandas reklaami eest. "Me ei tahtnud selliseid seoseid luua ning lõime selle parimate mõtetega. Hommikul peetud koosolekul otsustasime, et ei kasuta seda postrit enam kuskil," sõnas firma pressiesindaja.