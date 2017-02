Suusahüpped on põnev ja visuaalselt vinge ala, kus muidu lennuvõimetud inimesed lendorava kombel maapinna kohal kümneid meetreid liuglevad. Kui lend jääb soovitust lühemaks, ütleb sportlane tihti, et hüpe ebaõnnestus tehniliselt. Milline on aga üks ideaalne suusahüpe? Seda selgitab Õhtulehe lugejale meie tolle ala esinumber Kaarel Nurmsalu.

"Nii palju kui on hüppajaid, on ka erinevaid tehnikaid. Kaht samasugust hüpet pole olemas," toonitab ta alustuseks, kuid on valmis teoreetilist ideaali võhikule arusaadavas keeles kirjeldama. Konkreetse hüppe võib jagada neljaks osaks: hoovõtt, tõuge, lend ja maandumine. Ent teekond poomile on märksa pikem kui pelk hommikune liftisõit. Nurmsalu märgib, et reaalselt algavad suusahüpped suvisest füüsiliselt ettevalmistusest.

Kui füüsis ja kaal korras, on tarvis varustust. Enne hankimist on esmalt vaja rahvusvahelisele suusaliidule (FIS) anda oma kehamõõdud, mille järgi kohtunikud terve hooaja vältel hüppekombinesooni reeglitele vastavust mõõdavad.

"FISi mõõtude andmine ei tähenda seda, et sinna läheb inimene seisma, vaid heade mõõtude jaoks tarvis trenni teha," lausub Nurmsalu, kes sõitis spetsiaalselt hooaja eel Helsingist enam kui 800 km kaugusel asuvale Rukale kontinentaalkarika etapile mõõte andma. "Seda teemat ma ei täpsustaks, aga tean vähemalt kaht Eesti suusahüppajat, kes keerasid oma hooaja tuksi, sest ei osanud mõõte anda."