"Mulle meeldis eelmisel aastal ralli meeletult ning see on fantastiline, et saan tänavu uuesti osaleda," sõnas Märtin. "Kohtusin mullu paljude suurepäraste inimestega ning nüüd saan võimaluse uuesti nendega rääkida. Loomulikult ootan väga ka fantastilistel Otago teedel Escordiga sõitmist. "

"See on suurepärane, et Markko nõustus tänavu tagasi tulla. Ta võeti mullu väga hästi vastu," ütles ralli esindaja Roger Oakley. "Markko kiirus oli midagi imelist ning tema ja kaardilugeja Stephane on rallispordi fantastilised saadikud."