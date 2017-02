Eesti jalgpalli kõrgliiga 2017. aasta hooajale eelnenud üleminekutest üks põnevaim oli kahtlemata kogenud väravavahi Artur Kotenko liitumine Narva JK Transiga.

"Kuna mu perekond otsustas Eestisse tagasi tulla, siis hakkasin variante vaatama. Ning Narva-variant oli parim ja otsustasin, et mängin veel vähemalt ühe aasta ja just Narvas, keda soovin oma kogemuste ja oskustega aidata," rääkis Kotenko Õhtulehele.

Et igapäevaselt elab Kotenko Tallinnas, on tal pea- ja piirilinna vahel rohkesti pendeldamist. Millega on kõige targem sisemaiseid reise ette võtta - auto, bussi või rongiga? Maailma näinud mees Kotenko: "Arvan, et rongiga on kõige mugavam ja kiirem!"