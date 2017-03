Eesti valitseva jalgpallimeistri FCI - ehk Infoneti - ründaja Vladimir Voskoboinikovi sõnul on Meistrite liigas pallimine tema leivaisale kahtlemata suur väljakutse.

Aleksandr Puštovi juhendatav Infonet teenis mulluse tiitlivõiduga pääsme Meistrite liiga eelringi. Voskoboinikovi sõnul on maailma mainekaimas klubisarjas mängimine eriline.

"Mäletan, kui mängisin Nõmme Kaljus ja alistasime Meistrite liigas HJK (Soome tituleerituim klubi - toim.). Vaatamata sellele, et tegu oli eelringi kohtumisega, oli tunne eriline," sõnab kesktormaja.

"Väga-väga loodan, et Infonet suudab pääseda nii kaugele kui võimalik. Et me ei peatuks esimeses ringis, vaid katsume jõuda ikka teise ringi ja edasigi. Meistrite liiga on klubi jaoks suur-suur väljakutse," lõpetas ta.

