Saksamaal Mülheimis peetaval 120 000-dollarilise auhinnafondiga sulgpalliturniiril, kus kohal on suur osa maailma paremikust, on Raul Must jõudnud kolmandasse ringi, 16 parema sekka.

Avaringis alistas Must kvalifikatsiooni kaudu põhiturniirile pääsenud kohaliku mängija Samuel Hsiao 21:17, 21:16. Teises ringis pidi vastu astuma väga raske pähkel, Inglismaa esimene ja maailma 15. reket Rajiv Ouseph, kuid too vigastas end esimeses matšis ja teatas, et ei tule enam väljakule.

Musta kaheksandikfinaali vastane selgub mõne tunni pärast Ng Ka Long Anguse (Hongkong, maailma edetabeli 8.) ja Subhankar Dey (India) vahelisest matšist. Maailma edetabelis 57. kohal asuv Eesti esireket on Saksamaalt teeninud vähemalt 2720 edetabelipunkti ehk kasseerib teist nädalat järjest korraliku summa - mõne päeva eest oli ta Austrias jõudnud madalama kategooria võistlusel poolfinaali.