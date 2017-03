Sillamäe jalgpalliklubi kaitsja Deniss Malov tunnistab enne uue hooaja algust, et vaatamata kehvadele tingimustele loodetakse sel hooajal sekkuda kõrgesse mängu.

"Väga keerulised ja arvan, et meil on kõige hullem väljak Eestis," rääkis 36aastane jalgpallur koduklubi treeningtingimustest. "Aga loodame, et järgmiseks hooajal saame parema väljaku."

"Vaade on päris hea ja suvel võib seal päevitada, aga mitte jalgpalli mängida," naljatas Malov.

Vaatamata sellele on kaitsja uue vutiaasta eel lootusrikas. "Arvan, et oleme hooajaks valmis ja hakkame mängima võidule kõikidega. Meie eesmärk on TOP 4."

Vaata videost, mida räägib kogenud pallur Sillamäe koosseisust.