See teeb kurvaks ja rikkus päeva ära. 20. koht olnuks väga reaalne. Aga ma ei süüdista hooldemehi. Nemad suhtlevad teiste hooldemeestega ja teavad ise, kas oli päeva parim variant. Asi võib olla ka minu suuskades. Mul on sulailmaga tihti nii, et saame väga hästi pidama, aga mitte piisavalt libisema. Sulailma suusapark on natuke nõrk."