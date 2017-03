Tartu Ülikooli korvpallimeeskond alustas teisipäeval kodusaalis Balti liiga veerandfinaalseeriat Kedainiai Nevežise vastu. Õhtuleht võtab 86:88 Tartu Ülikooli kaotusega lõppenud kohtumise 7 võtme läbi kokku.

1. Mis otsustas mängu saatuse?

Kaitse. Kuigi teisel poolajal suutsid Gert Kullamäe juhendatavad vastaseid natukene paremini pidurdada, siis suureks probleemiks oli see terve mängu vältel. Seda tõestab ka fakt, et Kedainiai viskas Tartule lausa 88 silma. Tihti tundus, et mängijad ei teadnud, kus peaksid olema ning kas katetest vahetada või mitte.