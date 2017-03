Endine NBA mängumees, nüüdne EuroCupi meeskonna pallur Amare Stoudemire andis meediale mõista, et omasooiharad mehed talle eriti ei sümpatiseeri.

"Läheksin dušši alla teisele poole tänavat, kindlasti ei võtaks ma ennast tema ees alasti," kirjeldas 34aastane korvialune jõud olukorda, kui ta peaks homoseksuaaliga ühte meeskonda kuuluma. Kui ajakirjanik küsis, kas ta teeb nalja, vastas korvpallur nii: "Igas naljas peitub tõde."

See pole sugugi esimene kord kui Stoudemire sarnasel teemal halba valgusesse satub. 2012. aastal New York Knicksis mängides nimetas ta sotsiaalmeedias ühte fänni geiks ning sellele järgnes 50 tuhande dollari suurune trahv. Toona korvpallur vabandas, öeldes, et on suur kodanikuõiguste toetaja.

Kuuekordne NBA All-Star pallis unistuste liigas 2002. kuni 2016. aastani ning on kuulunud ka USA koondisesse. Tänavusest hooajast siirdus Stoudemire Iisraeli Jerusalemi Hapoeli, kus on ta ka võistkonna kaasomanik.