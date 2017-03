Teadsin, kuidas ta mängib ning et on keskmiselt Balti liigas kogunud ligi kümme söötu mängust," jätkas Kullamäe. "Korduskohtumiseks peame üle vaatama, kuidas tema vastu mängida. Võib-olla kasutame nooremaid mehi. Täna leppisime kokku, et mängime kaheksa mehega ning vigadega probleeme ka ei tekkinud."

Täna tegi Tartu särgis debüüdi ka hiljuti meeskonnaga liitunud Ukraina passiga 25aastane Maks Konate. "Väga okei mulje jättis," kommenteeris Kullamäe uue mehe esitust, kes tõi täna ligi 21 minutiga kaheksa punkti ja neli lauapalli.

"Ta on kolm päeva meeskonnaga treeninud ning midagi rohkemat ma temast ei lootnudki. Reedel on meil Rakverega mäng, kus saab palju minuteid, ning loodan, et teisipäeval saab meid juba rohkem aidata. Kaitses oli tal arusaamatusi, kuid ta on positiivne tüüp."