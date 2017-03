Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna mängujuht Tanel Sokk tunnistas pärast nappi kaotust Balti liiga veerandfinaali avamängus, et selline tulemus oli kohtumise käiku arvestades neile pigem hea.

"Nad olid täna meist sammu võrra kogu aeg ees. See, et lõpus järgi tulime - täna oli meil õnne," võttis Sokk kohtumise kokku.

Siiski usub kogenud mängumees, et kadunud veel midagi pole. "Meil on pärast esimest mängu natuke rohkem muremõtteid kui nendel. Aga peaaegu nädal on aega ja arvan, et teeme omad korrektuurid."