"Olen väga õnnelik, et minuga lepingut pikendati," sõnas 18aastane ründav poolkaitsja meeskonna kodulehele. "Minu esmane eesmärk on nüüd esindusmeeskonda murda.

Inglismaa esiliiga meeskond Fulham teatas täna, et nad on sõlminud uue lepingu Mattias Käidiga.

Esialgu sooviks nendega treenida, seejärel pingile pääseda ja siis ka debüüdini jõuda. See on mu esimene siht, siis vaatame edasi.

Uus leping annab mulle kõvasti enesekindlust, nii et see mõjub suurepäraselt. Loodan, et see on tulemus minu hästi tehtud töö eest."