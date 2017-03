Hispaania jalgpalli meistrivõistlustel päästsid Cristiano Ronaldo kaks lõpuminutite väravat vähemuses mänginud Madridi Realile kodus Las Palmase vastu 3:3 viigi.

Real asus Isco 8. minuti väravast juhtima, aga Tana viigistas järgmise rünnakuga. Teise poolaja teisel minutil teenis Gareth Bale vastase tõukamise eest punase kaardi ja jättis valitseva Euroopa meisterklubi vähemusse.

Las Palmas kasutas ülekaalu ära ja asus Jonathan Viera penaltist (56.) ning Kevin-Prince Boatengi tabamusest (59.) 3:1 juhtima. Klubi ajaloo esimene võit Santiago Bernabeul jäi siiski saamata, sest 86. minutil realiseeris Ronaldo penalti ja lõi 89. minutil 3:3 viigivärava.

Viigi Real küll päästis, ent liidripositsioon tuli loovutada Gijoni Sportingi 6:1 alistanud FC Barcelonale, kel on koos 57 punkti Reali 56 vastu. Tõsi, Realile on varuks mäng Celta Vigoga. Kolmas on Sevilla 52 punktiga, kel võrreldes Barcelonaga samuti üks mäng varuks.