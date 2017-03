VÕRKPALL

Kaheksa edukamat Baltimaade võrkpallinaiskonda saavad nädalavahetusel kokku Leedus, kus selguvad tänavused Balti liiga medalivõitjad.

Finaalturniirile jõudsid sarnaselt eelmisele aastale kolm Eesti võistkonda. Lisaks ihkavad medalit kaks Läti ja kolm Leedu võistkonda.

Kolmel viimasel aastal kuldmedali võitnud Kohila Võrkpalliklubi/E-Service läheb veerandfinaalis vastamisi Leedu võistkonna Alytus Prekyba-Paramaga, kellega põhiturniiril mängiti viiki. Koduväljakul jäi põhiturniiri teine, Kohila peale numbritega 3:2 (15, 22, -19, -17, 11), kuid kaotas võõrsil peetud mängu 2:3 (10, -17, 14, -19, -18).

Kohila Võrkpalliklubi peatreener Peeter Vahtra rõhutas, et nädalavahetusel tuleb võtta üks mäng korraga. „Kindlasti tooksin välja Kaunase, kes mängib kodus. Aga ka meil on jõudu olla favoriidiks. Lisaksin siia ringi ka Tartu ja Jelgava. Üldiselt on võiduks võimelised neli-viis võistkonda, sest play-off´is loeb vaid üks mäng,” lausus kogenud juhendaja.

Vahtra sõnul on tiitlikaitsja Kohila Võrkpalliklubi otsustavateks mängudeks valmis. „Suurim mure on Agnes Karmiga, keda vaevab vigastus. Tema puhul võtame päev korraga, teistega on seis enam-vähem.”

Ülejäänud finaalturniirile jõudnud kaks Eesti naiskonda kohtuvad veerandfinaalis lätlannadega. Põhiturniiril meeldiva üllatuse teinud ja Kohila Võrkpalliklubi järel kolmandaks tulnud Tartu Ülikool/Eeden mängib poolfinaalkoha eest põhiturniiri kuuenda Daugavpilsi VK miLATssiga. Põhiturniiril mängisid nimetatud võistkonnad 1:1 – Tartus jäid 3:1 (-23, 18, 15, 20) peale eestlannad ja Daugavpilsis 3:0 (20, 14, 23) lätlannad.

„MiLATssi näol on tegemist pigem Vene võrkpallikooli esindajaga, kes on hea füüsilise võimekusega, nad harrastavad jõulist mängu ja on väga distsiplineeritud. Võib öelda, et tegemist on ebamugava vastasega,” rääkis Tartu naiskonna peatreener Andrei Ojamets. „Meie edu sõltub eelkõige pallingust ja platsimängust,” lisas Ojamets.

Küsimusele, kuidas on seis mängijatega, vastas Ojamets järgnevalt: „Kõige suurem kaotus on Mari Arak, kes jääb kuni hooaja lõpuni platsilt eemale. Olukord on seega ideaalsest kaugel, aga selline on sport.”

Möödunud hooajal pronksmedali saavutanud TTÜ/Tradehouse lõpetas põhiturniiri viiendana, minnes seega veerandfinaalis kokku Läti esiklubi Jelgava/LU-ga. Võõrsil saavutas TTÜ Jelgava naiskonna üle 3:1 (13, 21, -25, 14) ja kodusaalis samuti 3:1 (17, -19, 11, 19) võidu.

TTÜ naiskonna peatreener Marko Mett loodab, et võistkond on suuteline vähemalt poolfinaali jõudma ja õnnestumise korral ka medalile heitlema. „Läheme igal juhul eesmärgiga pääseda poolfinaali. Kui sarnaselt eelmisele hooajale lõpuks medali kaela saame, on see meie jaoks suur õnnestumine.”

Kuigi hooaja jooksul on TTÜ naiskonda kimbutanud vigastused, minnakse finaalturniirile lootusrikkalt. „Leetu sõidame parimas võimalikus rivistuses. Mängupildi üle saaks alati nuriseda, aga põhiturniiri lõpetasime kolme võiduga. Osakme mängida küll ning kui suudame mõõnasid vältida, võime kõiki vastaseid surve alla panna,” lausus Mett.

Neljandas veerandfinaalis kohtuvad omavahel Leedu võistkonnad Kaunas (põhiturniiri 1.) ja Achema KKSC (8.). Kohila ja Tartu läheksid edu korral omavahel kokku poolfinaalis, TTÜ mängiks poolfinaalis Kaunase või Achemaga.

Kohila tuleb reedel väljakule kell 16.30, Tartu ja TTÜ püüavad poolfinaalkohta kell 19. Laupäeval mängitakse poolfinaalid ja 5.-8. koha kohtumised ning pühapäeval medali- ja kohamängud. Pühapäevased medalimängud peetakse Kaunases, ülejäänud kohtumised Jonavas.