Pahased soomlased leiavad, et Ahoneni koht pole rahvuskoondises, vaid sinna peaksid kuuluma nooremad mehed. Osa suusahüppesõpru on oma arvamuse YLE teatel ka Ahonenile otse näkku öelnud.

Kehvad tulemused on päädinud sellega, et kaks korda tippspordist loobunud, kuid ikka ja jälle mäele naasnud viiekordne maailmameister ja kahekordne olümpiahõbe Ahonen (39) saab kaasmaalastelt iga nädal vihaseid kirju.

"Inimesi on igasuguseid. Osa tahavad aidata, teised ilkuda," lausus Ahonen Soome rahvusringhäälingule. "Aga see on üsna karm, kui isiklikuks mõned lähevad. Tõsi, need on suhteliselt kasutud mõtted. Mina tahan vaid hüpata ega hooli, mida teised arvavad."