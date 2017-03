Barcelona jalgpalliklubi peatreener Luis Enrique teatas eile hilisõhtul pärast 6:1 võitu Sporting Gijoni üle, et lahkub lepingu lõppedes ehk suvel ametist.

"Ma ei ole järgmisel hooajal Barcelona peatreener," sõnas ta. "Põhjus on elustiilis, mida see amet endaga kaasa toob. Pean koguaeg mõtlema arengu peale, mis tähendab, et puhkeaega jääb väga vähe.

Otsus oli keeruline, kuid väga hästi läbimõeldud. Vajan puhkust. Tänan klubi, et nad minusse uskusid ja pakkusid mulle kolm unustamatut aastat."

🎥 Luis Enrique has announced he will not continue as manager next season pic.twitter.com/GX47mTB8Ki — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 2, 2017

Enrique asus Kataloonia suurklubi etteotsa 2014. aasta suvel ning on klubi tüürinud kaks korda Hispaania meistriks ja karikavõitjaks, lisaks on tema auhinnakapis Meistrite liiga trofee, UEFA ja Hispaania superkarikas ning klubide MMi tiitel.