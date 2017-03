Laskesuusatamise MK-sari on jõudnud otsapidi Lõuna-Koreasse Pyeongchangi, kus tuleval aastal toimuvad olümpiamängud. Rahvusvaheline laskesuusaliit IBU otsustas ala ässasid pisut järgmiseks aastaks ette valmistada ja neile kohalikku keelt õpetada.

Kaamera ees demonstreerivad oma keeleoskust Lowell Bailey, Klemen Bauer, Quentin Fillon Maillet, Anton Šipulin, Dorothea Wierer, Lukas Hofer ja mitmed teised.

Korean 🇰🇷is (not) easy: part 2 - welcome to #PYC17

for today's lesson we also have @KlemenBauer and @gregorinteja joining us!😎 pic.twitter.com/8es2KK2BJ7