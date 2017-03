NBA tippklubi Golden State Warriors tegi eile kummalise lükke: esmalt teatati kogenud hispaanlase Jose Calderoni (36) värbamisest, kuid kaks tundi hiljem avaldati uus pressiteade, mille kohaselt saadeti Calderon klubist minema.

Too pealtnäha veider lüke läks Warriorsile ESPNi teatel maksma ligi 400 000 eurot. Teisisõnu, Calderon kasseeris meeskonnaga ühtki treeningut tegemata ligi 200 000 eurot tunnis. Pole paha, ütleks Villu Reiljan.

Jose Calderon was a Golden State Warriors player for 1 hour and 59 minutes today.



He will make about $415,000 for this.