Pyeongchangis järgmise aasta olümpiaradadel toimunud laskesuusatamise MK-etapi naiste 7,5 km sprindi võitis hiljutiselt MMilt viis kuldmedalit koju toonud sakslanna Laura Dahlmeier.

Eksimatult tulistanud Dahlmeier läbis distantsi ajaga 20.43,7 ning saavutas oma hooaja kaheksanda etapivõidu (koos MMiga, mis läks samuti MK arvestusse). Talle järgnesid norralanna Tiril Eckhoff (0+0; +8,4) ja prantslanna Anais Chevalier (0+0; +41,6).

A few laughter before the flower ceremony for @TirilEckhoff and Laura Dahlmeier #pyc17 pic.twitter.com/MFqGAUjqRt

Põhjanaabrite lootus Kaisa Mäkäräinen luhtas oma võidušansid püstitiirus, kus jäi üles kaks märki. Tugeva suusatajana kaotas ta lõppeks Dahlmeierile vaid 58,7 sekundit ja sai 4. koha. MK-sarjas Dahlmeieri järel ja Mäkäräineni ees teist kohta hoidev Gabriela Koukalova eksis mõlemas tiirus korra ja sai kõigest 21. koha (+1.43,4). Kogu võistluse peale leidus 12 naist, kes ei teinud ühtki möödalasku.

Very disappointed look by Gabi Koukalova... arriving only two days ago in #PYC17 proved costly pic.twitter.com/F4Lr2veYtv