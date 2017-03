Saksamaa meedia avaldas nukra uudise, mille kohaselt on jalgpalluril Mario Götzel avastatud salapärane tervisemure, mis võib otsustavaks saada kogu karjäärile.

Tänavusest hooajast taas Dortmundi Borussiaga liitunud sakslane pole suutnud korraliku vormi koguda ning end põhimeeskonna tegijate sekka mängida. Nüüdseks on selgunud ka põhjus - Götzel on diagnoositud müopaatia.

Tegemist on haruldase lihashaigusega, mille korral on lihaskiudude normaalne talitlus häiritud. Tagajärgedeks on lihasnõrkus, millega kaasnevad sageli lihasekrambid ja lihasejäikus.