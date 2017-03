Marko Kaldoja näol on tegu kirgliku golfariga, kes on ala harrastanud juba 12 aastat. Ta on 2 aastat olnud EGCC juhatuse liige ning viimased 3 aastat arendanud golfiväljakuid koos sinna juurde kuuluvate restoranidega Saaremaal ja Pärnus.

Indrek Hirvlaan on olnud üle 15 aasta tegev tehnoloogiasektoris, viimase 7 aasta jooksul on ta asutanud 3 firmat. Nendest 2 startup ettevõtet. Tema hobideks on golf, kulinaaria ja fotograafia.

"Tahan kogu golfikogukonda usalduse eest tänada," ütles vastne golfiliidu president Marko Kaldoja. "Pean nii presidendi ametit kui ka Eesti Golfi Liidu rolli tervikuna Eesti golfimaastiku kujundamisel väga oluliseks.

Tänavu täitub EGL-il 25 aastat, seega üksjagu kogemust on antud sektoris juba kogunenud, kuid siiski on meil veel palju tööd ja palju võimalusi ees ootamas. Minu siiraks sooviks on järgnevate aastatega anda oma panus, et golf nii elustiili, tervisespordi, kui ka tippspordina saavutaks laiemat kandepinda.

Seda nii noorte kui ka täiskasvanute seas, kuna golfi unikaalsus peitub just selles, et seda ala võib harrastada läbi kogu elu ja sõltumata inimese mängutasemest, on nauding garanteeritud.

Tänan eelmist presidenti hr. Marko Kaljuveeri ning juhatust senise panuse eest. Soovime neile edu uutes väljakutsetes ning loodame, et nad jäävad golfi lähedale ka tulevikus, kasvõi harrastajatena!"

Uus golfiliidu president on koostöös uue peasekretäriga detailset tegevuskava alles koostamas. Mõningad märksõnad selle kohta, millele kavatsetakse tähelepanu pöörata, saab tema sõnul juba täna välja tuua.

Esimeseks neist on harrastajate arvu kasvatamine, mis võimaldab tugevdada nii klubide kui ka väljakute positsioone selleks, et oleks võimalus jätkuvaks arendustegevuseks ning üldise kvaliteedi ja elamuse tõstmiseks.

Teiseks märksõnaks on noortetöö. "Noored on meie tulevik igas mõttes ja nendega süsteemne ning köitev tegelemine loob eeldused ka helgemaks tulevikuks," selgitas Marko Kaldoja.