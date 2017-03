Red Bulli veebilehekülg seikleb minevikus, kui tänastelt WRC tegelastel paluti meenutada oma noorusaega ning teiste seas saab sõna ka Ott Tänak.

"Oli kas aasta 2003 või 2004, kui tegin kaasa rallikrossis. Sõitsin seal Volkswagen Sciroccoga, mis oli 1986. või 87. aasta mudel," läks Tänak ajas tagasi.

"Sellel oli kahe liitrine mootor, mis on väga jõuline, kuid masina kere oli tunduvalt väiksem - eriti võrreldes tänapäevase WRC autoga. Seda oli äärmiselt raske käsitleda, kuid see tuli ilmselt kasuks, arvestades, et pidin palju vaeva nägema."