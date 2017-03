Kevad on ilus aeg. Belgradis on igal juhul mõnusalt soe ja päikese käes võib hetkeks isegi palav hakata. Teada-tuntud salakaval soojus, mille eest emad meid kõiki omal ajal hoiatanud. Kui Eestis ei paista talve lõppu veel kuskil, siis Balkanil kuulutab kergejõustiku sise-EM igal juhul kevadet.

Soojusest ei anna aga märku sportlasi majutava hotelli fuajees istuvad erinevate riikide koondiste vormides mehed ja naised, kes rahumeeli siseruumides sigaretti kimuvad. Mäletame meiegi, kuidas hotellides, baarides ja restoranides ilma igasuguse häbitundeta suitsetati, kuid tänaseks päevaks tundub see juba kauge minevikuna. Õnneks.

Meenub, et veidi enam kui aasta eest Bosnias ja Hertsegoviinas käies tekkisid sarnased tunded. Tundub lihtsalt niivõrd arusaamatu, miks seda suitsu just toas peab tõmbama. Eriti arvestades ilusat ilma. Eks igal ühel ole omad harjumused. Koolkondade erinevus, nagu üks hea kolleeg tavatses öelda.

Tõele au andes, siis Põhja- ja Kesk-Euroopa riikide rahvas mööda hotelli suits ees ringi ei jaluta. Pigem tõmbavad pilke näiteks Kreeka, Serbia ja Horvaatia dressides nn vana kooli treenerid. Kogu punt istub ühe laua taga ja laseb tubakal hea maitsta. Samal ajal rüüpavad kõrvallauas mineraalvett nende õpilased.

Tea, kas siinne rahvas on selle lõhnaga tõesti harjunud, kuid veidi kaugemalt ja põhjapoolt tulnud mehena võin kinnitada, et suitsu järgi haisvad siseruumid on tohutult ebameeldivad. Tippsport, koondise dressid ja suitsevad suud ei sobi igal juhul kuidagi ühte lausesse ega laudkonda. Eriti veel, kui samast ruumist voorib päeva jooksul läbi sadu sportlasi kümnetest riikidest.