Kui Dyrhaugi, Sundby ja Kroghi kohad olid suhteliselt kindlad, siis tihe võistlus neljandale kohale käis lõpuni välja. Valituks osutus Tönseth, kuid omad võimalused olid ka Sjur Röthel ja Johnannes Hösflot Klaebol.

Suusatamises ei saa Norralaste eesmärk rajale tulles olla kunagi madalam kui võit. Nii ka sel korral.

Hetlandi sõnul loodetakse oma paremus maksma panna enne finišisirget. "Loodame, et pääseme lõpuspurdist. Kõige parem oleks, kui ankrumees Kroghil oleks piisav edu, et ta ei peaks lõpuheitluses võistlema Sergei Ustjugovi ja Calle Halfvarssoniga."