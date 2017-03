Lahti MMil suure mäe põhivõistlusel ebaõnnestunud ja 45. koha teeninud Kaarel Nurmsalu tunnistas pärast võistlust, et viimased päevad on tema jaoks olnud väga rasked.

"Ma ei tea," oli mägikotka pettunud häälel öeldud vastus küsimusele, mis tänasel võistlusel valesti läks. "Ei jõudnud tõugata, lihtne," lisas ta pärast mõttepausi.

"Jube väsimus on tervest sellest kahest-kolmest kuust tõmblemisest. Puhkust on vaja. Võistlus on juba unustatud."