Ksenija Balta on ainus Belgradis starti tulev naiskaugushüppaja, kes pole tänavu sellel alal võistelnud. Eesti parim naissportlane selgitas, et tahtis sel aastal proovida, kuidas sellisel viisil võistluseks valmistumine õnnestub.

"Tahtsime lihtsalt proovida, kuidas on talvel vähem võistelda," ütleb ta. Kui suur see võetud risk ikkagi on? "Väike loterii on ikka. Samas ei ole ma kunagi märganud oma ettevalmistuses erilist loogikat. Mõnikord teen väga hea tulemuse nii, et pole ammu võistelnud. Teinekord on all suurepärased hüpped, aga järgmine mõõduvõtt tuleb läbikukkumine."

Ta usub, et pühapäevane võistlus peaks tulema parem kui esmaspäevane. "Siiralt loodan, et kvalifikatsioon tuleb minu hooaja esimene võistlus, finaal teine. Niipalju on siiski loogikat olnud, et aasta teine võistlus on pea alati parem kui esimene."