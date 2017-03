Naiste kuulitõukes asub Belgradi sise-EMil reedel võistlustulle 21 sportlast, kelle hulgas on ka Kätlin Piirimäe. Kui aasta tagasi tõukas ta Eesti meistrivõistlustel 16.77, siis tänavu piirdus Piirimäe samal võistlusel 16.10ga, EMi normist jäi puudu 20 cm.

Siiski otsustas alaliidu juhatus noorele sportlase tiitlivõistlusele saata. "Olen väga tänulik, et sain võimaluse siin võistelda," ütleb Piirimäe alustuseks. "Tean, et olen enamaks suuteline ja usun, et olen õiges suunas liikunud. Eks homme ole näha, kuidas välja tuleb."

Piirimäe eesmärk on tõugata vähemalt 16.30, mis oli ka EMi norm. "Siis on selge, et ma polnud siin niisama, vaid suudan ikka normi ka täita."

Hooaja tippmarke arvestades on Piirimäe tulemus kõige kehvem, isiklike rekordite pingereas annab 16.77 eelviimase koha.

Naiste kuulitõuge: