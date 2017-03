Kaugushüppaja Henrik Kutberg ütleb, et Serbia on teda homme algava sise-EMi eel hästi kohelnud. "Ikka on tore tulla külmast ja kargest kliimast veidi soojemasse," ütleb ta.

Belgradi võistluse eel tekitab palju elevust Kombank Arenale maha pandud kergejõustikurada, mis paljude meelest üsna vetruv on. "Loodan, et see õnnestub mul enda kasuks pöörata."

Ta tunnistab, et tegelikult pole sarnase põrandaga kuigi palju kokku puutunud, kuid siiski tekitab see kõik positiivseid emotsioone. "Hea tunne on seal joosta. Usun, et tuleb kiirust juurde lisada ja siis kaob ka liigne põrge ära."