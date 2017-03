Vana hea Kalevi spordihall on pikka aega olnud suletud, kuid põhjusega. Maja renoveeritakse täielikult, suuremad ehitustööd loodetakse lõpetada juba märtsikuu lõpuks! Õhtuleht käis uurimas, mis seisus tööd on. "Ekskursiooni" korraldanud Tallinna spordi- ja noorsooameti juhataja Rein Ilves õhkab uuel telekaameratele mõeldud platvormil avarat ruumi vaadates: "Minul on vana Kalevi spordihalli tunne sees! Laekaared on samad, värvikombinatsioon sama, otsapannoo alles. Et vana Kalevi halli hõngu võimalikult palju alles jääks – see oli ka muinsuskaitse nõudmine." Kalevi Spordihall. (Stanislav Moškov) Ilvese jutust koorub välja, et muinsuskaitsega oli mõnegi koha peal vaidlemist, kuid lõpuks jõuti mõistliku kompromissini. "Esialgu sooviti, et ka hoone seinad jääksid muutmata kujul ehk soojustuseta. Aga maja oli ju külm, juba selle pärast kogu renoveerimine ette võetigi! Karkass jäi paika, soojustus sai vahele ning selle peale vana välisilmega samasugune fassaad. Nüüd saab sellest väga soe hoone," lausub spordijuht rahulolevalt. Kalevi Spordihall, Juhkentali tänava poolt vaadates on kõik vanamoodi. (Stanislav Moškov)

Linna ja halli esindajad soovisid ka küljeseinu nihutada meetri võrra väljapoole, et riietusruumidesse viivad koridorid saaksid laiemaks, kuid seda enam ei lubatud. Rõivistud, nagu kõik muugi, renoveeritakse kaasaegseteks, suuremate võistluste tarvis ehitatakse kaks suuremat, esindusruumi. Duširuum hakkab tasapisi ilmet võtma. (Stanislav Moškov)

Kõige nähtavamad uuendused on spordisaali põranda viimine 90 sentimeetri võrra madalamale ning vana tribüüni lammutamine. Sellega saab hall nüüd neli kõrvuti asetsevat harjutusväljakut. Peaväljak jääb samasse kohta, kus oli varemgi, teisaldatavad tribüünid saavad 1800 istekohta. Ühe erandiga – päris saali otsa jääb killuke endistest tribüünidest alles. Nii palju jääb vanast tribüünist alles! (Stanislav Moškov) Hall saab juurdeehituse, tuleb aeroobikasaal, bürooruumid, sinna kolib ka spordi- ja noorsooamet. Uuenevast kohvikust soovitakse kujundada korralik spordipubi. Kalevi Spordihall, Tallinna spordihalli poole tuleb aga juurdeehitus. (Stanislav Moškov) Suurima tööde käigus ilmnenud üllatusena – mis pani ehituse neljaks kuuks seisma! – voolas pärast vana põranda ülesvõtmist halli all naftat. "Me ei suutnudki tuvastada, kust see tuleb. Tehti kaheksa puurauku, ikka targemaks ei saanud. Leiti lahendus ning kui seal all naftat endiselt ongi, siis see elab oma elu ega pääse halli," seletab Ilves. Valmimistähtaeg edasi ei lükkunud, suurt spordisaali kattev kanada vahtrast põrand hakkab paika saama ning mai keskpaika on plaanitud esimene võistlus – meeste võrkpallikoondise mängud. Kalevi Spordihall. (Stanislav Moškov)