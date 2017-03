Meeste kaugushüppeks on täna üles antud 20 sportlast ning Kutberg on järjekorras 19. mees. Kokku on stardis olevatest sportlastest tänavu 8 meetri piiri ületanud kolm Itaalia passiga meest: Filippo Randazzo, Lamont Marcell Jacobs ja Andrew Howe. Kutbergi hooaja mark on 7.68, isiklik rekord on aastate eest hüpatud 7.80.