Kelly ja Henry Sildaru avaldasid uue videoblogi, milles näeb kokkuvõtet noorte talisportlaste võistlusest Prantsusmaal La Clusaz's.

Mäletatavasti oli SFR Touri eatpp mõlemale edukas, sest nii Kelly kui ka Henry said oma arvestuses esikoha. "Võistlus on lõpuks läbi," ütleb Kelly uues videoblogis vahetult pärast järjekordset esikohta.

"See läks hästi nii mul kui ka Henryl. Enne viimast katset oli Henry natukene närvis ja kurb, sest eelviimane run ei läinud tal hästi. Aga pärast tema viimast katset, olin väga elevil ning kui sain enda sõidu tehtud, hakkasime mõlemad nutma, kui nägin teda mäe all. Olin tema üle nii põnevil. See oli suurepärane päev," rääkis 15-aastane vigursuusataja.