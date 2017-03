24aastane Henrik Kutberg kehastus viieks päevaks tippsportlaseks, kuid oma sise-EMi tulemusega mees rahule ei jäänud. 7.49 andis Euroopas 17. koha. Kuigi Kutberg on muidu tubli töömees, siis jätkub tal motivatsiooni ja jaksu kaugushüppega edasi tegeleda.

"Kindlasti lootsin paremat tulemust ja mõtlesin edasipääsust, finaali oleks viinud 7.73," arutleb mees, kelle rekordiks 7.80. Avakatse astus ta üle ning aia taha läks ka teine üritus. "Esimesed kaks katset kuluski sammu korrigeerimiseks. Viimane oli ainsana hüppe moodi."

Esimene tiitlivõistlus andis Kutbergile motivatsiooni juurde. "Alles alustasin treeningud Andrei Nazarovi käe all ja usun, et võimalik on edasi areneda. Tahaks jõuda stabiilsuseni, mis lubaks pidevalt 7.80 hüpata. Kui peaks töö kõrvalt muutuma stabiilselt kaheksa meetri meheks, siis kaaluksin võimalust paariks aastaks ennast ainult spordile pühendada. 24 pole veel vanus, kus unistustest loobuda."

TTÜ lõpetanud Kutberg lahkus mõne aja eest eelmisest töökohast ning asub uuest nädalast ametisse Majandusministeeriumi struktuurivahendite seire peaspetsialistina. "Sellel nädalal sain viis päeva tõeline tippsportlane olla."