Järgmisel nädalavahetusel sõidetakse Mehhikos järgmine WRC etapp. Eesti parim rallipiloot Ott Tänak ütles, et

"Mehhikos tuleb silmas pidama kahte asja - kuumust ja kõrgust," ütles eestlane M-Spordi vahendusel. "Tänavu lähme kohale natukene varem, et kliimaga harjuda, ent kiiruskatsetel peab koheselt täpne olema.

Suurel kõrgusel on vähem jõudlust, mida peab koguaeg meeles pidama. Mehhikos tuleb sõita puhtalt ja täpselt ning olema kindel, et hoiad kiirust alati üleval," jätkas Tänak. "Kiiruskatsed ise on kenad ja sujuvad, aga teisel läbimisel võivad osutuda päris ebatasaseks ning tekivad rööpad. Seepärast on veel olulisem katse puhtalt läbida."