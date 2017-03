Täna läks aga nii, et ankrumees Aivar Rehemaad ei lubatudki rajale, sest Karel Tammjärv tuli oma vahetusest napilt enne liider Norrat. Esikümme libises kaugele juba avavahetuses, kust Raido Ränkel tuli eelviimase ehk 15ndana, kaotust liidrile 2.09 ja 10. kohal olnud Itaaliale 1.04.

"10. koht oleks pidanud olema kindlalt sõidetav," lausus Teppan telefonitsi. "Sel aastal oleme La Clusaz's (MK-etapil - M.T.) 10. koha sõitnud, mingi lootus oli. Koosseise vaadates tundus, et kui kõik teeks oma sõidu ja natuke peale, siis midagi ebareaalset poleks olnud."

Eesti suusakoondise peatreener Jaanus Teppan tõdes, et Lahti MMi meeste teatesõidu 13. kohaga ei saa rahule jääda.

Teppani sõnul olnuks me konkurentsis juhul, kui iga mees oleks keskelt läbi 10 km peale kaotanud minuti, mitte kaks. Ainsana tegi hea sõidu Algo Kärp, kes kaotas teise vahetuse kiireimale vaid 1.20 ning tõstis Eesti 15. kohalt 12ndaks.

"Raidoga pole saanud rääkida, sest olin ise rajal ja ta sõitis kohe pärast võistlust Eestisse. Algo sõitis ilusasti nagu distantsilgi (15 km kl - M.T.), Karelil oli hästi pehme [rada], ega uisudistantsil meil see aasta millelegi (loe: ühelegi heale tulemusele) toetuda pole olnud."

Kui midagi positiivset otsida, siis võrreldes kahe aasta taguse Faluni MMiga on edasiminek olemas. Toona saadi koosseisus Tammjärv, Rehemaa, Ränkel ja Peeter Kümmel kirja 16. koht.

"Natukese on edasiminekut, aga sellest saab väga vähe rõõmu tunda. 13. koht ja kui meie konkurendid on riigid nagu Rumeenia... Nad pole sellise kaliibriga riigid, kellega me peaks konkureerima."