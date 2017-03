Liverpooli vutiklubi tegemisi kajastav This is Anfield on arutluse alla võtnud meeskonna kehva kaitsetegevuse.

Kogenud treener lisab, et kaitsjad peaks meeskonnas olemas piisavalt ning tasegi korralik, kuid viimase aja vorm jätab kõvasti soovida. Seda eelkõige erinevate terviseprobleemide tõttu.

Kui Joel Matip on Kloppi kindel usaldusisik olnud, siis paarilise osas nõnda kindlaid eelistusi pole. Dejan Lovrenit on viimastel nädalatel seganud vigastus ning homme on tema väljakule naasmine samuti ebatõenäoline. Samuti on alla igasugust arvestust mänginud Lucas Leiva.

Niisiis spekuleerib This is Anfield, et homme võib taas kord võimaluse saada Ragnar Klavan, kes kuulus Premier League´is viimati algkoosseisu 21. jaanuaril. Siiski ei välistata ka 19aastase Joe Gomezi põhikoosseisu edutamist, kuivõrd oleks hea koht noorele pallurile edasist arvestades tuleristsed anda.