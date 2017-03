Lahti suusaalade MMil jätkavad kahevõistlejad täna paarisprindiga, kui stardis on ka eestlased, kes hüppemäel korraliku tulemuse tegid.

Han-Hendrik Piho tegi pärast proovivooru korraliku paranduse kui õhulend kandus 105,5 meetri peale. Kristjan Ilvesele läks kirja 119,5 meetrine hüpe, mis oli päeva 12. tulemus. Meeskondlikult teeniti korralik 10. positsioon.

Hüppemäel olid parimad prantslased, kes jätsid oma seljataha Saksamaa ja Jaapani. Edu jälitajate ees on vastavalt 16 ja 18 sekundit ning ilmselt on kõrgesse mängu sekkumas ka alla poole minuti kaotavad Norra ja Austria.

18.15 algavale suusasõidule lastakse Eesti esimene vahetus rajale 1 minut ja 50 sekundit pärast liidreid. Mõlemal mehel tuleb ühtekokku läbida 7,5 kilomeetrit - iga 1,5 kilomeetri järel vahetades.