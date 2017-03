Tippspordis midagi lihtsalt ei anta. See käib ka rahaliste vahendite kohta. Rio olümpial sai Maicel Uibo kuulitõukes nulli ja kõrgesse mängu ei sekkunud, mis omakorda tähendab, et Eesti Olümpiakomitee silmis on tegemist C-taseme sportlasega, kellele makstakse iga kuu 500 eurot ettevalmistustoetust.

Belgradi EMil annaks Uibol oma seisu parandada. Teine või kolmas koht tõstaks ta B-tasemele (igakuine ettevalmistustoetus 1400, igakuine palgafond 1600 eurot), kuldmedal A-tasemele (2200, 2500).

"Siin ongi see koht, kus palk välja teenida. See oli üks selle reisi idee. Praegu tiksub 500 eurot iga kuu kontole, kuid, detailidesse laskumata, mida sellega väga teha annab?" küsib Uibo.