Uus Eesti jalgpalli meistriliiga hooaeg algas reedel suurima üllatusega, kui Tartu Tammeka alistas koduväljakul valitseva meistri FCI Tallinna. Pärast mängu tõdes võitjate peatreener Mario Hansi, et hoolealused tegid ära kõik, mida juhendajad tahtsid.

Hansile oli see esimeseks mänguks peatreeneri ning ta tunnistas, et närv oli väiksem kui tavaliselt. "Endalegi üllatuseks, kui olin abitreener, tundsin palju ärevamalt, kui peatreeneri rollis. Nii mina, Kaido (Koppel - H.P.) kui kogu meeskond andsid endast maksimumi need kaks kuud, mis ettevalmistasime; et see mäng oleks pealtvaatajale ka elamus ja usun, et elamuse ka pakkusime. Kõik on väga positiivne."

Võidu võtmeks pidas peatreener meeskondlikkust. "Kusagilt ei andnud mitte keegi järgi. Kõik, mis olime kokku leppinud, selle mängijad tegid ka ära, viisid väljakule. Selles mõõtes super kiitus mängijatele, aitäh neile," oli Hansi võidust ekstaasis.

Mida rääkis peatreener mängijatele enne kohtumist, kas valitseva tiitlikaitsja vastu mängimine lisas motivatsiooni ning kuidas siit eesolevale hooajale vastu minna, vaata juba Õhtulehe videost!