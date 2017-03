Tänavu Eesti meistrivõistlustel seitsmevõistluses isikliku rekordi ehk 5986 punktiga kulla võitnud Kristjan Rosenberg kinnitas Belgradi sise-EMi eel, et vorm peaks vähemalt sama hea olema kui kuu aja eest.

"Võistluseelsed treeningud sujusid hästi ja midagi tegemata ei jäänud. Tunne on mõnusalt ärev," ütles Rosenberg. "Tunnen end samamoodi nagu enne Eesti meistrivõistlusi. Olen püüdnud vormi hoida ja tehnikat lihvida."

Kuna Eesti tšempionaadil jäi 6000 punkti piirist napilt puudu, siis nüüd loodetavasti õnnestub verstapost ületada. "Eks ikka on eesmärk 6000 punkti teha. Kahju, et eelmine kord puudu jäi, kuid ehk tuleb see isegi kasuks. Motivatsioon selleni jõuda on kõrge. Tiitlivõistlusel oleks ikka väga vinge selline tulemus teha. Usun, et 6000 punktiga võib saada kuuenda või seitsmenda koha."

Serbias pole Rosenberg varem käinud ja Lõuna-Euroopa riik on teda pigem üllatanud. "Ütlen ausalt, meenutab 20-30 aastat vana Venemaad, vähemalt nii palju, kui ma piltidelt olen näinud. Hotelli sisenedes oli esimese asjana tunda suitsuhaisu."