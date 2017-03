Inglismaa jalgpall jõudis otsusele, et tulevast hooajast hakatakse FA Cupil kasutama videokordusi.

Selleks jälgib kohtumist veel üks kohtunik, kes televisiooni kaubikust mängu vaatab ning õigusemõistjad juhendab. Lisakohtunik näeb juhtunud mitmelt ekraanilt ning korduseid, sekkudes siis, kui platsil on tehtud selgelt vale otsus.

Sama süsteemi on katsetatud näiteks Saksamaa madalamates liigades ning reedel peetud koosolekul otsustati see ka Inglismaale tuua. FA Cupist saab esimene tõeliselt kõrge tasemega turniir, kus uuendust kasutama hakatakse.

Kohaliku vutiliidu juht Martin Glenn on otsuses kindel. "Süsteemi on põhjalikult testitud ja teame, et see töötab suurepäraselt ka Inglismaa tingimustes."

FIFA president Gianni Infantino videokorduste eriti suur toetaja ning loodab, et see võetakse kasutusele ka juba 2018. maailmameistrivõistlustel.