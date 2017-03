FC Levadia kapten ja tänase värava autor Rimo Hunt sõnas Floraga tehtud 1:1 viigi järel, et tulemus oli õiglane.

"Esimese mängu kohta kindlasti väga hea lahing. Arvan, et seis oli õiglane.," lausus ta videointervjuus Õhtulehele. "Oli neil võimalusi, oli meil võimalusi. Kord domineerisid rohkem nemad, kord meie. Täna oli tõesti võrdne mäng. Võib-olla jääb midagi kripeldama, aga see on kõigest esimene mäng, 35 vooru minna veel. Kõik alles nii alguses, et ma praegu mingeid järeldusi ei teeks."

Hunt nõustus, et tänavune Levadia koosseis on märksa paksem kui möödunud hooaja lõpus. "Nüüd saab trennis juba suurt mängu teha," lausus ta. "Mis siin salata, tänavu on meil lõpuks pink ka olemas. Meeskond on paberil päris tugev, nüüd sõltub kõik meist endist, kuidas mängu käima saame."

Vaata Õhtulehe videost lisaks, mida Hunt rääkis kokkumängu ja noore kaitseliini vastu valmistumise kohta.