SUUSATAMINE

Pool distantsi on läbitud ning teistelt on eest ära läinud 24liikmeline grupp, 25. mees jääb grupist maha kaheksa sekundiga. Gloeersen on kinni püütud ning on ka selles samas grupis sees, samuti nagu ka Northug, Ustjugov, Sundby ja teised medalifavoriidid.



Eestlastest - Rehemaa on 25 kilomeetri peal 47. (+2.27,5), Veerpalu 49. positsioonil (+2.58,6).