Iivo Niskanen on praegu Soome parim murdmaasuusataja. Kui 2014. aastal Sotši OMil võitis ta sprinditeates koos Sami Jauhojärviga karjääri esimese kuldmedali täiskasvanute tiitlivõistlustelt, siis tänavu MMilt võidetud 15 km klassikadistantsi kuld on talle eriti magus: võitis ta ju Lahtis, kodupubliku silme ees. Kuidas ta aga tippu jõudis, teeb meile selgeks Soome väljaanne Ilta-Sanomat.

Niskanen on 18aastase jäähokistaari Patrik Laine kõrval praegu arvatavasti Soome armastatuim tegevsportlane, kuid suusataja tõus haljale oksale pole teps mitte juhuslik: ta on alati teadnud, mida tahab ning on olnud selle nimel valmis liitrite kaupa higi valama. Just tänu väsimatule tööeetikale on Niskanen tšempion.

"Iivo on alati olnud väga kirglik," sõnab 25aastast Niskaneni nooruses treeninud Esko Paavola. "Tema tööeetika on fantastiline ning võisteldes on ta halastamatu. Iivo ei soovinud oma andekust raisku lasta ning siin tuleb tänusõnu saata ka tema perekonnale."