Tuntud raadiohääl Rauno Märks istub juba kolmandat päeva Belgradis Kombank Arena tribüünil ja elab kaasa kergejõustiku sise-EMile. Huvitaval kombel sattus Märks Serbiasse juhuse tahtel ja suur kergejõustikufänn ta tegelikult polegi. Vähemalt veel mitte. "Ausalt öeldes ma mingi suur huviline ei olegi. Pigem sattusin siia juhuse tahtel," ütleb Märks alustuseks. "Vana tuttavaga sattusime mõne aja eest kokku. Oleme koos korvpalli käinud vaatamas ja seekord tuli jutuks, et kergejõustiku EM on peagi toimumas. Tundsin huvi ja lõpuks õnnestuski kohale tulla. Sõber ise pidi lõpuks koju jääma." Tegemist on kõige suurema spordipeoga, kuhu Märks seni sattunud. "Eile (reedel – toim) oli Serbia sportlaste soorituste ajal emotsiooni tunda, rahvas elas kõvasti kaasa. Meie ees väiksed lippidega tüdrukud kisasid kõigest väest."

Kuna raadiomehe jaoks on kergejõustik üsna uus ala, siis Belgradis hakkas ta asjaga alles tutvuma. "Õnneks on mul tütar kaasas, kes on fänn ja käib trennis. Ta selgitab mulle igasugu punktisüsteeme ja muud. Ise elasin kergejõustikule kaasa mitukümmend aastat tagasi. Tänapäeval tundub asi kuidagi keerulisem. Arvasin, et spordi vaatamine on puhkus, kuid asi on päris kurnav." Niimoodi teevad teivashüppajad võistlusteks sooja. Iga hüppaja sai 10 minutit harjutusaega. #belgrad #em A post shared by Rauno Märks (@raunomarks) on Mar 3, 2017 at 1:32pm PST

Täna õhtul toimuvaks Ksenija Balta finaalvõistluseks on fännidel vaim valmis. "Häält päris ära ei taha karjuda. Juba reisil siia jäin kuidagi haigeks. Lugesin, et meist abi, ta pani meid tähele küll." Märks tunnistab, et tegelikult oli reisi peamine põhjus uudishimu Serbia kui riigi vastu. "Tahtsin seda kohta näha. Vähe tuttavaid on siin käinud ja pole palju kuulnud sellest paigast. Lennujaama kutsusin igaks juhuks auto järgi ja uurisin juhilt, kas sõda on ikka kindlasti läbi. Ta naeris."