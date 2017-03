Möödunud aasta mais rängalt põlve vigastanud, operatsioonil käinud ja siiani mängupausi pidav keskkaitsja Enar Jääger võib märtsi lõpus toimuvaks Eesti koondise valikmänguks Küprosega täie tervise juures olla, teatas FC Flora peatreener Arno Pijpers.

Hollandlane teab seda, sest välisklubi otsiv Jääger treenib Floraga. „Ma ei ole selle eest vastutav, aga ta on mängija, kes treenib minu pundiga ja tema rahvuskoondise tausta arvestades on võimalik, et ta on märtsi lõpuks vormis. See on Eesti jalgpallile hea uudis,“ lausus Pijpers, kes loodab kogenud pallurit tänavu Flora särgis näha.

Jäägerit saab suvalisel ajal koosseisu registreerida, kui teisest jalgpalliliidust (Norra) tulnud vabaagenti. „Teen talle iga päev selleteemalise nalja, et Enar, ma ootan endiselt,“ lisas Pijpers naerulsui. „Aga see peab olema tema otsus ja ma austan seda. Ta on kogenud mängija, kes teab, mida teha. Tahaksin teda oma meeskonda, kasvõi ainult suveni kuniks ta tippvormi saavutab.“