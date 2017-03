„Olen rahul, et nad ei teinud enam suuri vigu,“ lausus Flora peatreener Arno Pijpers pärast liigahooaja avangut. „Võtsin eelmisel nädalal suure riski ja saime kohutavalt vastu näppe. Täna (laupäeval – toim.) saime natuke eelmise nädala kogemuse pealt tagasi. Noored mehed said okeilt hakkama.

Möödunud (ülemöödunud – toim.) nädalal oli kaitseliinil suuri probleeme, aga see polnud ainult nende, vaid kogu tiimi viga. Mängisime liiga laialt. Täna (laupäeval – toim) me polnud enam nii naiivsed.“

Seega esimese proovikivi elas räsitud kaitseliiniga Flora üle. Ainult, et peale kogemuste tunti selgelt puudust Tamme (õhu)jõust ja Kamsi liidriomadustest. Mullu Pärnu linnameeskonnas karastunud Lukka jääb Rimo Hundi suguste jõuliste ründajate vastu lihtsalt kehaliselt nõrgaks. Pijpersi õnneks on keskkaitsja Tamm reedel Nõmme Kalju vastu taas rivis, endine kapten Kams ei tunne end hollandlase sõnul 100% hästi ning teda oodatakse tagasi nädala-kahe jooksul.

Rimo Hunt (keskel palliga) külvas Flora kaitseliinis palju segadust. (Jörgen Norkroos)

Kui Vihmann kandis põhiraskust ka 2015. aasta kuldsel hooajal, siis Salistel algas (vähemalt tippjalgpallis) elu esimene hooaeg vasakkaitsjana. Pijpers kinnitas üleeile, et näeb just endist ääreründajat klubist lahkunud Markus Jürgensoni asendajana.

Saliste peab mõistma, et on kaitsja

Aktiivse ja ohtliku ründetegevusse sekkumise eest tuleb Salistet kiita. Selles vallas ta Jürgensonile alla ei jää, pigem oli noorel mehel vahel probleeme tagasi jõudmisega, mis tekitas omakorda palju ruumi Levadia paremäärele Pavel Marinile. Hundi 1:0 väravaga päädinud olukord sai alguse samuti sellest, et Saliste magas oma tiivas Marini sööstu maha. Tõtt-öelda võinuks viimase meisterlikuma tegutsemise korral Levadia skoor suuremakski paisuda.

„Ta (Saliste – M.T.) on tüüpiline ründaja, kes nüüd alustas kaitses mängimist,“ iseloomustas Pijpers oma vasakkaitsjat. „Tema söödud ja ülesehitus on head, aga ta peab aru saama, et on kaitsja. Tema esimene ülesanne on hoida ära vastaste värav. Nimetatud olukorras polnud tema tegutsemine rahuldav, aga rääkisime poolajal ja teine kolmveerandtund oli juba parem. See ongi kooliraha. Usun, et tal on potentsiaali saada arvestataval tasemel kaitsjaks.“

Pavel Marin (vasemal) pääses paar korda ohtlikult Joseph Saliste (paremal) eest plehku. (Jörgen Norkroos)

Üldiselt oli mäng atraktiivne, tempokas ja 4. märtsi kohta üllatavalt kvaliteetne. Mõlemad meeskonnad olid enamasti ohtlikud, kas äärtelt või kiirete kontrarünnakutega. Kui ei teaks, siis poleks aru saanudki, et taas komplekteerimisega hilja peale jäänud Levadia alles neli päeva enne mängu täiskoosseisus esimese treeningu tegi.

Suured teened selles, et numbrid Lilleküla kunstmuruväljaku tablool rohkem ei muutunud, olid väravavahtidel Mait Toomil (Flora) ja Sergei Lepmetsal (Levadia), kes tegid kumbki paar hüva tõrjet.

Eriti pika pai teenib kaaslastelt kindlasti Toom, kes viimasel veerandtunnil kodumeeskonda päästerõngana vee peal hoidis.

Avavooru suurima üllatuse eest hoolitses Tartu Tammeka, kes alistas reede õhtul kodusel Sepa staadionil 2:0 tiitlikaitsja Infoneti. Nädalavahetuse märkimisväärseima tulemuse tegi aga aastase vahe järel eliitseltskonda naasnud Viljandi Tulevik, kes alistas kodupubliku silme all 1:0 Sillamäe Kalevi.

Legendaarse ründaja Vjatšeslav Zahovaiko liigadebüüt Paide peatreenerina lõppes krahhiga, sest Narva Trans kolkis järvamaalasi koguni 5:1. Kübaratrikiga sai maha Valgevene ründaja Dmitri Kovb. Mõlemad meeskonnad lõpetasid mängu kümnekesi.