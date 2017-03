Belgradis peetava kergejõustiku sise-EMi kaugushüppevõistlus pakkus draamat igale maitsele. Seejuures võidutses kodupubliku ees serblanna Ivana Španovic võimsa isikliku rekordi 7.24-ga, Ksenija Balta oli viies.

Španovic pakkus Konbank Arenale kogunenud 10 000 inimesele tõelise etenduse: pärast üleastutud avakatset parandas ta teisel katsel isiklikku tippmarki, hüpates uueks rahvusrekordiks 7.16.

Kolmandal katsel lasi Španovic aga eriti võimsa looma välja - tulemust mõõdeti ülipikalt, kuid selle välja öeldes vajus serblanna rajakattele ning hakkas nutma. Tulemus 7.24 märgistab lisaks isiklikule ja Serbia rekordile ning maailma hooaja tippmargile ka läbi aegade kolmandat kaugushüppetulemust. Ühtlasi pole 1989. aastast keegi maailmas sisetingimustes nii kaugele hüpanud, viimati tegi seda Galina Tšistjakova (7.30).

