"Konkurendid olid täna lihtsalt suurepärased. Ise tundsin, et hüpe on paigas ja jalg viskas mind üles. Sellise hüppe pealt võib veel midagi ilusat tulla. Usun, et olen võimeline medalite nimel võitlema."

Pärast võistlust oli näha, et Baltal on põlvega kergeid probleeme: ta lonkas ning pani jalale külma. "Põlvega pole midagi hullu. See on tavaline hüppaja põlv, mis vahel tunda annab. Eks see praegu näitab, et tegin midagi kuskil veidi valesti, kuid muretsemiseks pole põhjust," arvas ta.