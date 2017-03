BC Kalev/Cramo jääb ilma meeskonna ühe olulisemast mängijast, sest Rain Veideman lahkub klubist.

Nimelt suundub Veideman Itaalia Serie A2-s ehk esiliigas mängivasse Udine Apu GSA-sse. Praegu on meeskonnal idadivisjonis 23 kohtumisest võitnud kümme ning paikneb 16 tiimi seas kümnendal kohal.

Itaalia klubi andis Veidemani lisandumisest teada sotsiaalmeedia kaudu. Õhtuleht ei suutnud ühendust saada ka Veidemani endaga. Veidemani kui ühe liidri lahkumine on Kalev/Cramole väga valus hoop, sest Eestis on üleminekuaken sulgunud ning klubi ei saa ühtegi mängijat enam lisada.

Udine kirjutas Facebooki lehel, et eestlasega sõlmiti leping käesoleva hooaja lõpuni. Klubi otsis asendust ühele põhimängijale Allan Ray'le, kes peab vähemalt 15 päeva vigastuse tõttu palliplatsilt eemale jääma. Veidemani lisandumisega loodab meeskond end paremini valmistuda hooaja viimasteks mängudeks ning lõpetada aasta võimalikult hästi.

Udine sõnul tehti Veidemanile pakkumine ise ning peatreener Lino Lardo saab eestlast kasutada juba teisipäeval. Klubi kirjeldab Veidemani kui atleetlikku mängijat, kes on füüsilise vormi tipus ning kellel on kuhjaga rahvusvahelist kogemust Eesti koondise tugitalana. "Veideman on puhas tagamängija ja väga hea läbimurdja. Rain on mitmekülgne ja täielik korvpallur," seisab Udine Facebooki lehel.